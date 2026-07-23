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Аргументы и Факты

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КСИР: в Ормузском проливе загорелся пытавшийся пройти без разрешения танкер

КСИР: в Ормузском проливе загорелся пытавшийся пройти без разрешения танкер

Один из трёх танкеров, которые попытались пройти через Ормузский пролив без разрешения со стороны Ирана, загорелся, также произошёл взрыв, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

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