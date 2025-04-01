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Узбекский завод «Хавзтез» представляет семейство БТР «Арслан»

Узбекский завод «Хавзтез» представляет семейство БТР «Арслан»

Промышленность Узбекистана делает первые шаги в разработке бронетехники. В прошлом году она впервые представила БТР Arslon, а теперь речь идет об унифицированном семействе машин.

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