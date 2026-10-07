Трогательные мелодрамы со счастливым концом

Запах корицы и утреннего света Жизнь Анны пахла ванилью, жженым сахаром и свежемолотой арабикой. Каждое утро, ровно в пять тридцать, она поворачивала ключ в замке своей маленькой пекарни «Тепло», расположенной на первом этаже старого кирпичного дома в тихом переулке Петербурга.