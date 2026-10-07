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Трогательные мелодрамы со счастливым концом

Трогательные мелодрамы со счастливым концом

Запах корицы и утреннего света Жизнь Анны пахла ванилью, жженым сахаром и свежемолотой арабикой. Каждое утро, ровно в пять тридцать, она поворачивала ключ в замке своей маленькой пекарни «Тепло», расположенной на первом этаже старого кирпичного дома в тихом переулке Петербурга.

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