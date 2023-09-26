Молодые учёные побывали на практике в Научном центре изучения Арктики

Студенты и аспиранты МГУ имени Ломоносова ежедневно проводили криолитологические и гляциологические исследования, наблюдали за водораздельными поверхностями и предгорными территориями, собирали информацию, брали пробы почвы и воды, а также проводили картографические работы и ландшафтные съёмки.
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