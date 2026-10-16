В микрорайоне Клюквенный уже проложено 8,5 километра водопроводных сетей и более четырех километров канализации, а в ближайшие два-три года в рамках первого этапа застройки планируется возвести свыше 312 тысяч квадратных метров жилья для 10 тысяч человек.
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