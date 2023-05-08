Турция отказалась аккредитовать наблюдателей от Дании и Швеции

Власти Турции не дали аккредитацию представителям Швеции и Дании в качестве наблюдателей на выборах. Выборы турецкого лидера состоятся 14 мая, и Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) выдвинула кандидатов от разных стран на позиции наблюдателей.