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Турция отказалась аккредитовать наблюдателей от Дании и Швеции

Турция отказалась аккредитовать наблюдателей от Дании и Швеции

Власти Турции не дали аккредитацию представителям Швеции и Дании в качестве наблюдателей на выборах. Выборы турецкого лидера состоятся 14 мая, и Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) выдвинула кандидатов от разных стран на позиции наблюдателей.

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