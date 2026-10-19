МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили 37 пунктов управления БПЛА, 323 беспилотника самолетного типа, 24 тяжелых дрона и 4 роботизированные платформы ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым