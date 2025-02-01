Даниел Водэ: "Каждый чиновник несет личную ответственность за сказанное"

Каждый несет личную ответственность за сказанное. Так пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ, выступая в эфире телеканала N4 прокомментировал ситуацию, когда в сентябре 2024 года премьер-министр заявил, что тарифы на газ не вырастут, а ноябре они были повышены.