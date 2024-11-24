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Шеремет: США направятся в пропасть, если поставят Киеву ракеты JASSM

Соединенные Штаты станут на скользкую дорогу, ведущую в пропасть, если одобрят поставку Киеву новых крылатых дальнобойных ракет JASSM, заявил депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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