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Экс-президента США Билла Клинтона экстренно госпитализировали

Экс-президента США Билла Клинтона экстренно госпитализировали

Заражение крови стало причиной экстренной госпитализации бывшего президента США Билла Клинтона, 14 октября сообщил телеканал CNN.

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