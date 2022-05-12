«Рада, что получилось посетить этот волшебный город с многовековой историей». Акатьева рассказала о поездке в Санкт-Петербург

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург. «Очень познавательные и насыщенные выходные в Санкт-Петербурге! Я рада, что получилось посетить этот волшебный город с многовековой историей! Удивительно, что практически каждое здание является памятником архитектуры и хранит свои тайны уже многие века! Мне хотелось посетить каждую из достопримечательностей и узнать о них как можно больше! Делюсь с вами моим планом путешествия.
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