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UFC Fight Night 221: Ян против Двалишвили, Волков – Романов и другие бои

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 221. В главном бою встретятся бойцы легчайшего дивизиона Петр Ян (16-4) и Мераб Двалишвили (14-4).

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