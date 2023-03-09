UFC Fight Night 221: Ян против Двалишвили, Волков – Романов и другие бои

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 221. В главном бою встретятся бойцы легчайшего дивизиона Петр Ян (16-4) и Мераб Двалишвили (14-4).
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