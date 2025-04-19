Оперштаб Кубани опубликовал карту закрытых и открытых для отдыха пляжей

Оперштаб Кубани опубликовал карту закрытых и открытых для отдыха пляжейВ преддверии начала купального сезона оперативный штаб Краснодарского края обнародовал интерактивную карту, отображающую статус пляжей Анапы и Темрюкского района – какие из них доступны для отдыха, а какие закрыты.