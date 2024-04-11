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Калужан предупредили о временном отключении телевидения и радио

Калужан предупредили о временном отключении телевидения и радио

15 апреля на РТПС в Калуге будут проводить плановые профилактические работы, сообщили в Горуправе. В связи с этим произойдет отключение передающих средств филиала РТРС "Калужский ОРТПЦ", задействованных в эфирной трансляции пакетов программ "РТРС-1" и "РТРС-2" в цифровом формате, а также радиопрограмм аналогового вещания.

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