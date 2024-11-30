Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена

«Украина пытается подобрать ключик к психологии Трампа как человека от бизнеса и любителя сделок». Такими словами политологи описывают суть соглашения, которое продвигает сейчас Зеленский избранному президенту США.
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