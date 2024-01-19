От рутины к страсти: 8 признаков скучного секса и способы его разнообразить

Если занятия любовью стали не удовольствием, а обязанностью, значит срочно нужно что-то менять! Результаты недавнего опроса в Великобритании показали, что для 85% пар интимная жизнь превратилась в рутину.
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