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NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

= @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press  Tекст: Мария Иванова NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

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