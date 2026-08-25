NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

= @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press Tекст: Мария Иванова NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.
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