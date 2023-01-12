Айэленд о 6:2 с Минском: «Рад, что 14 игроков «Куньлуня» набрали очки»

Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с минским «Динамо» (6:2). «Хорошо начали матч – это и стало причиной того, что 60 минут прошли в том темпе, который мы хотели.
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