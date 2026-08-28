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FiNE NEWS

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Правительство выделит дополнительные средства на развитие Дальнего Востока

Правительство России подготовило распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета для реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Дальнего Востока.

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