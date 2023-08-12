НОВЫЙ ТУРЕЦКИЙ АККАУНТ STEAM | СТИМ ТУРЦИЯ

НОВЫЙ ТУРЕЦКИЙ STEAM АККАУНТ ⚠️ Для оплаты Банковской картой или QIWI Рекомендуем выбрать платежный сервис LAVA - КОМИССИЯ 0% ✅ТОВАР СОДЕРЖИТ: • почта: адрес и пароль • steam аккаунт: имя пользователя и пароль ✅ РЕГИОН РЕГИСТРАЦИИ АККАУНТА: ТУРЦИЯ ✅ ВАЛЮТА АККАУНТА: TL (турецкая лира) ✅ Аккаунт зарегистрирован лично продавцом ✅ После покупки аккаунта вы будете первым и единственным его владельцем ✅ На аккаунте нет каких-либо ограничений, привязок к телефону и игр ИНСТРУКЦИЯ ❇️ Оплачиваете заказ ❇️ После оплаты вы попадёте на страницу https://oplata.