Демпартия США заявила о намерении выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

REUTERS/Tom Brenner Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США выдвинет действующего главу государства Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, заявил председатель комитета Джейми Харрисон 20 июля.
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