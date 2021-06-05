«Любви!»: Канделаки и Жириновский поздравили Нижний Новгород с 800-летием

Теперь стенд усыпан приятными посланиями от известных людей. Например, председатель ЛДПР Владимир Жириновский пожелал, чтобы река Волга в Нижнем Новгороде была «самой чистой», а телевизионный продюсер и журналист Тина Канделаки написала о любви.