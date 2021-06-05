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«Любви!»: Канделаки и Жириновский поздравили Нижний Новгород с 800-летием

«Любви!»: Канделаки и Жириновский поздравили Нижний Новгород с 800-летием

Теперь стенд усыпан приятными посланиями от известных людей. Например, председатель ЛДПР Владимир Жириновский пожелал, чтобы река Волга в Нижнем Новгороде была «самой чистой», а телевизионный продюсер и журналист Тина Канделаки написала о любви.

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