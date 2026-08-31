ВС РФ уничтожили бронемашину Senator в ДНР

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили боевую бронемашину (ББМ) Senator, три наземных робототехнических комплекса (НРТК), а также автомобиль противника в зоне боевых действий в ДНР.
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