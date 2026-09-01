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Аргументы недели

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Мосты остались на бумаге, а 65 миллионов осели в коррупционном кармане: итоги одного уголовного дела в Сыктывкаре

Мосты остались на бумаге, а 65 миллионов осели в коррупционном кармане: итоги одного уголовного дела в Сыктывкаре

В Сыктывкаре завершился очередной судебный процесс, который в очередной раз демонстрирует неоднозначную и парадоксальную логику российской правоприменительной практики в делах о крупных хищениях бюджетных средств.

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Геннадий Бережнов

С коррупцией никто не борется и это очевидно. Профилактическая работа не ведётся-один чел. воровать не может, где воровство там круговая порука-смотрите фильм Невский и почему МВД молча сносит прямое на них указание. Всё взято из жизни!