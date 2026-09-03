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Художник из сибирского аула пишет картины ногами и мечтает о новых выставках

Художник из сибирского аула пишет картины ногами и мечтает о новых выставках

Живопись он осваивал самостоятельно 35-летний Ильдар Апчелеев из поселка Аул-Бергуль Новосибирской области пишет картины, держа кисть ногами.

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