На Ижорской возведут жилой комплекс с фактурными фасадами

Шесть жилых корпусов площадью 86 тысяч квадратных метров построят в районе Западное Дегунино на Ижорской улице, об этом сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
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