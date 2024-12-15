Президент Украины Владимир Зеленский превратился в марионетку властей Великобритании. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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