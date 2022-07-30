В Белом доме заявили о нехватке разведданных об ударе по СИЗО в Еленовке

США не хватает разведданных об ударе по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит РИА "Новости".
США не хватает разведданных об ударе по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит РИА "Новости".
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