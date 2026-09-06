Новые послабления от Минтранса РФ: россияне смогут ездить в Китай на личном авто

Минтранс России анонсировал возможность пересечения границы с Китаем на личном автотранспорте. В ближайшее время может быть заключено соглашение, которое позволит гражданам пересекать границу на легковых автомобилях с количеством мест не более восьми.
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