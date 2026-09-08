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Царьград

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Бардюк сообщил о миграции дальневосточных леопардов в Китай

Бардюк сообщил о миграции дальневосточных леопардов в Китай

В мае 2024 года Россия и Китай создали трансграничный резерват для леопардов. Виктор Бардюк сообщил, что меры борьбы с браконьерством ускорили их миграцию из Приморья до Харбина, что подтверждает успешность заповедника «Земля леопарда».

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