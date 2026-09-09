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Нижегородская правда

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Т2 первым открыл предзаказ на iPhone 18

Т2 первым открыл предзаказ на iPhone 18

T2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке операторов открывает предзаказ на все модели iPhone 18.

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