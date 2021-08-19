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Посол РФ в Афганистане сообщил, что дипмиссия работает в штатном режиме

Посол РФ в Афганистане сообщил, что дипмиссия работает в штатном режиме

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что расположенная в Кабуле дипломатическая миссия после прихода к власти террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) продолжает работу в «штатном полноценном режиме», пишет Российская газета.

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