Посол РФ в Афганистане сообщил, что дипмиссия работает в штатном режиме

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что расположенная в Кабуле дипломатическая миссия после прихода к власти террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) продолжает работу в «штатном полноценном режиме», пишет Российская газета.