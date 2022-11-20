Рок-певица Мара дала концерт для российских военных в Крыму

Рок-исполнительница Мара дала концерты в Крыму. Певица поддержала российских участников СВО. Мара посетила госпитали Черноморского флота в Симферополе и Севастополе, где находятся раненные в ходе спецоперации военнослужащие, сообщили в Минобороны.