Слово и дело

9 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    К большому сожалению, в этой статье почему-то оказалась полностью удалена самая интересная часть исходного сообщения ...Университет штата...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Да, пошёл этот даня в жо..у! На кой хрен о нём что либо писать!Оскар Кучера оско...
  • Nina
    Не надо готовить для мусорного контейнера,а надо готовить с любовью так,чтоб просили добавки😍Туристка сравнила...

Рок-певица Мара дала концерт для российских военных в Крыму

Рок-певица Мара дала концерт для российских военных в Крыму

Рок-исполнительница Мара дала концерты в Крыму. Певица поддержала российских участников СВО. Мара посетила госпитали Черноморского флота в Симферополе и Севастополе, где находятся раненные в ходе спецоперации военнослужащие, сообщили в Минобороны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх