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Террорист Буданов на конференции бросил европейцам: А работают ли ваши санкции?!

Террорист Буданов на конференции бросил европейцам: А работают ли ваши санкции?!

Двадцать один пакет санкций не заставил Россию капитулировать, поэтому Запад должен срочно вводить новые и ужесточать существующие.

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