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Для краснодарских школьников провели онлайн-игру о событиях ВОВ

Для краснодарских школьников провели онлайн-игру о событиях ВОВ

Депутат городской Думы Краснодара Галина Глущенко приняла участие в проведении Всероссийской исторической онлайн-игры «1 418» в школе № 32 имени Ф.

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