Премьер Венгрии признал способность Трампа решить конфликт на Украине

AB

Anlrey Boracow

Трамп ни хрена не решит. Ни какой конфликт он не остановит. СВО без него начали, без него и закончат. Что он может предложить Путину? "Заморозить" СВО, прекратить боевые действия и заняться соплежуйством типа "Минск-2-3-4..."? Только это. Но кто в это поверит? А угрожать Путину Трамп не будет, если конечно не идиот. Вот и весь расклад. А все заявления Трампа относительно России это херня и чушь.