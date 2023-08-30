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Премьер Венгрии признал способность Трампа решить конфликт на Украине

Премьер Венгрии признал способность Трампа решить конфликт на Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп способен поставить точку в конфликте на Украине. Такое мнение 29 августа высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Трамп ни хрена не решит. Ни какой конфликт он не остановит. СВО без него начали, без него и закончат. Что он может предложить Путину? &quot;Заморозить&quot; СВО, прекратить боевые действия и заняться соплежуйством типа &quot;Минск-2-3-4...&quot;? Только это. Но кто в это поверит? А угрожать Путину Трамп не будет, если конечно не идиот. Вот и весь расклад. А все заявления Трампа относительно России это херня и чушь.
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