НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ЛЯХИ от  НАГЛОСАКСОВ НАУЧИЛИСЬ , ВСЁ  ОТРЕБЪЕ РОССИИ  ОСТАВЛЯЮТ  себе  НА ЗЛО РОССИИ ...!!! УЩЕРБНЫЕ  видать думают ч...Польша отказалась...
  • alik3456 Джексон
    Не могут собак к корейцам отправить.Сенатор Клишас за...
  • саша пупкин
    Ну что за дебилы???Сенатор Клишас за...

Юрист Безделин: за езду на зимней резине с 1 июня по 1 сентября может грозить штраф

Юрист Безделин: за езду на зимней резине с 1 июня по 1 сентября может грозить штраф

На первый раз сотрудники ГИБДД могут ограничиться предупреждением Водителям запрещено ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 1 сентября под угрозой штрафа, рассказал информационному агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх