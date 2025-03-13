Юрист Безделин: за езду на зимней резине с 1 июня по 1 сентября может грозить штраф

На первый раз сотрудники ГИБДД могут ограничиться предупреждением Водителям запрещено ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 1 сентября под угрозой штрафа, рассказал информационному агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
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