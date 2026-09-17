Five occupants of crashed plane found dead in Colombia

Colombian authorities confirmed that all five people aboard a Cessna T206 aircraft that crashed Sunday while flying to Bogotá were found dead.
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