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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коэффициент на переход Трента в «Реал» упал до 1.50. Защитник сообщил боссам «Ливерпуля» о желании перейти в мадридский клуб (Marca)

Букмекеры обновили котировки в линии на клуб Трента Александера-Арнолда в сезоне-2025/26. Причиной стал инсайд Marca.

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