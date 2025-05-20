Жительницу Олонецкого района лишили родительских прав и обязали платить алименты

Женщина родила сына и выписалась из перинатального центра без новорожденного. Олонецкий районный суд Карелии обратился в орган опеки и попечительства администрации Олонецкого района с иском о лишении родительских прав в отношении малолетнего сына.
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