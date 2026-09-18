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Миңнеханов «Яшьләр вакыты» фестивале кунакларына мөрәҗәгать итте

«Яшьләр вакыты» фестивалендә катнашучыларга Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Фестиваль республика башкаласында «Казан» гаилә үзәге янында уза.

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