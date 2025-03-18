Раскрыт срок возможного выхода Zeekr на российский рынок

Полюбившуюся россиянам «дочку» Geely давно ждут, однако марка не только не торопилась с официальными продажами, но даже начала удаленно блокировать некоторые электрокары, не предназначенные для продажи за пределами Китая.
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