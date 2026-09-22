Тверской районный суд Москвы назначил гражданину Чехии Михаилу Пламинек наказание в виде двух штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей и 13 суток административного ареста за одиночный пикет на Красной площади.
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Жаль, что на красной площади ни одного мужика не нашлось, чтобы ему морду набить, так а молодёжь не подсказала, кто знает англиско-пидористический язык, что было на плакате, а то бы это могло закончится ещё хуже, так чешских фашистов надо лечить, чтобы он на долго или на всю жизнь его пидористическую против России и Военных возникать и тявкать как шакал .
Что же они все лезут в Россию со своим уставом