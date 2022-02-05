Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Ольга Зайцева: «У меня нет опасений за выступление Латыпова. Тренеры не будут ставить человека, который не может показать результат»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева пожелала удачи российским биатлонистам, которые выступят в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх