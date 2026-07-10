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Газета «Культура»

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«Ты не поверишь, как много своих сочинений я отправил в мусорное ведро»: IX фестиваль «Лето, музыка, музей» в Новом Иерусалиме посвятили Дмитрию Шостаковичу

«Ты не поверишь, как много своих сочинений я отправил в мусорное ведро»: IX фестиваль «Лето, музыка, музей» в Новом Иерусалиме посвятили Дмитрию Шостаковичу

В стародачной Истре с видом на величественный монастырский ансамбль Русской Палестины открылся главный опен-эйр подмосковного лета — фестиваль Максима Дунаевского и Дмитрия Юровского, посвященный в этом году 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

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