Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 20 тур РПЛ

ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 20 тур РПЛ

Прогноз на первый весенний тур мне явно не удался, но, первый тур после паузы всегда очень тяжело поддается прогнозам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Афанасьев
Ва-банк экспресс: Л5-1; Л7-1; Л8-1; С7-нет; С8-нет-3625,5Ф.
Ответить
6 час.
Лена Мисько
принято
Ответить
3 час.
КУАТ
Прагматичный прогноз.
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх