FP: Франция и Германия рискуют потерять лидерство в ЕС из-за позиции по России

globallookpress.com/IMAGO/Reiner Zensen Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца возобновить партнерские отношения с Россией может привести к повышению в ЕС роли стран Восточной Европы во главе с Польшей.
globallookpress.com/IMAGO/Reiner Zensen Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца возобновить партнерские отношения с Россией может привести к повышению в ЕС роли стран Восточной Европы во главе с Польшей.
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