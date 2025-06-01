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Первый полёт Starship на Марс будет в 2026 году

Первый полёт Starship на Марс будет в 2026 году

Илон Маск опубликовал план колонизации красного гиганта 2026(Посадочных аппаратов: 5) Первая посадка Starship на Марс с РОБОТАМИ на борту! 2028-2029(Посадочных аппаратов: 20) Роботы развернут начальную инфраструктуру.

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