1313 штрафов Тарасова, 827 у Башарова и Ferrari Navai: кто из звезд действительно лихач

Цифры выглядят так, будто победитель в неофициальном рейтинге звездных нарушителей уже найден. В августе 2026 года СМИ со ссылкой на SHOT сообщали: на автомобиль бывшего футболиста Дмитрия Тарасова с весны 2024-го выписали 1313 постановлений почти на 1,95 миллиона рублей.