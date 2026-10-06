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1313 штрафов Тарасова, 827 у Башарова и Ferrari Navai: кто из звезд действительно лихач

1313 штрафов Тарасова, 827 у Башарова и Ferrari Navai: кто из звезд действительно лихач

Цифры выглядят так, будто победитель в неофициальном рейтинге звездных нарушителей уже найден. В августе 2026 года СМИ со ссылкой на SHOT сообщали: на автомобиль бывшего футболиста Дмитрия Тарасова с весны 2024-го выписали 1313 постановлений почти на 1,95 миллиона рублей.

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