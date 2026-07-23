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Царьград

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В Архангельске водитель УАЗа насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку

В Архангельске водитель УАЗа насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку

Двадцать третьего июля, в 13:55, на придомовой территории у дома, расположенного на улице Ильича, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла пожилая женщина.

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